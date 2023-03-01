Тост рассказал о проблемах, с которыми столкнулась «Альфа Таури» на предсезонных тестах

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда во время предсезонных тестов в Бахрейне.

«Наши тесты в Бахрейне прошли не слишком гладко: у нас были некоторые проблемы с надёжностью и на второй день мы боролись с настройкой машины. Но главной целью было узнать сам болид, и мы многому научились. В последний день мы добились хорошего прогресса, что дало нам направление для работы в короткий период между тестами и гонкой в этот уикенд.

Всегда трудно составить чёткое представление о конкурентоспособности на предсезонных тестах — тем более когда есть данные только за три дня. Исходя из того, как закончился прошлый год, мы ожидали, что, скорее всего, будем играть в догонялки. Пока что это выглядит именно так, но окончательно мы узнаем только после этих выходных. Тем не менее мы уверены, что у нас есть машина, с которой мы можем работать, и мы находимся в более сильном положении, чем 12 месяцев назад. Что ещё более важно, мы с удовольствием принимаем вызов.

Борьба в этом чемпионате будет проходить в течение 23 гоночных уикендов, и каждый из них даст нам возможность совершенствоваться», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.

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