Формула-1 назначила женщину управляющим директором Академии

Формула-1 объявила о назначении Сьюзи Вольф управляющим директором Академии Формулы-1, которая призвана помочь молодым женщинам-водителям выйти на более высокий уровень соревнований по автоспорту.

Сообщается, что Формула-1 стремится продемонстрировать свою приверженность максимизации возможностей и потенциала молодых женщин-водителей для достижения самого высокого уровня в автоспорте. В заявлении Формулы-1 также говорится, что Вольф предложит гонщикам и командам сильный стратегический подход в сочетании с уникальным пониманием, которое усилит структуру, уже созданную для Академии.

Вольф является опытным профессиональным гонщиком и совсем недавно приобрела опыт руководства командой, работая в качестве директора команды Venturi Formula E.

В 2016 году Вольфф запустила проект Dare To Be Different, цель которого — вдохновить следующее поколение талантливых женщин и увеличить участие женщин во всех аспектах автоспорта.