В Бахрейне сократили зону DRS на фоне рекордного количества обгонов в 2022 году
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Международная автомобильная федерация (ФИА) сообщила об изменениях зон DRS на трассе Гран-при Бахрейна, где состояится первый этап чемпионата мира сезона-2023.
Основным изменением в сравнении с 2022 годом стоит отметить сокращение третьей зоны DRS, расположенной на главной прямой трассы в Сахире — она была сокращена на 80 метров. Если в прошлом году точка активации заднего крыла находилась в 170 метрах от 15-го поворота, то теперь она расположена в 250 метрах.
Примечательно, что на Гран-при Бахрейна в 2022 году обгоны давались пилотам слишком легко — за этап было совершено 76 успешных маневров по смене позиции, из которых в официальную трансляцию попало всего 36. Такое колчисетво обгонов стало рекордом сезона-2022.
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