Инженеры считают Пиастри самым большим талантом со времён Ферстаппена
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Карун Чандхок рассказал о мнении инженеров команды младших формул «Према» о новичке «Макларена» Оскара Пиастри.
«Я разговаривал с инженерами Оскара Пиастри в «Преме», и они сказали мне, что он был лучше Леклера в сравнении с временем Шарля в команде. Они сказали, что Оскар был самым большим молодым талантом в младших Формулах со времён Макса Ферстаппена», — сказал Карун Чандхок в эфире Sky Sports.
Оскар Пиастри в новом сезоне заменит Даниэля Риккардо в качестве напарника Ландо Норриса.
Напомним, Пиастри в прошлом сезоне оказался в центре скандала — изначально о подписании контракта с ним объявила «Альпин», однако австралиец заявил, что это было сделано без его ведома, и ушёл в «Макларен».
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