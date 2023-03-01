Вассёр: на Гран-при Бахрейна будет совсем другая история по сравнению с тестами

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр поделился ожиданиями от первого этапа Гран-при Формулы-1 сезона-2023, который пройдёт в Бахрейне в ближайшие выходные.

«Вы должны иметь в виду, что на Гран-при Бахрейна будет совершенно другая история по сравнению с тестами, которые прошли в этот уикенд. Когда в третий день тестов Шарль был на трассе, температура была +55 градусов. Гонка пройдёт в шесть или семь часов, квалификация тоже, так что это другая история.

Тесты — это тесты, а не первый этап Гран-при Бахрейна. Думаю, мы проделали хорошую работу и улучшили машину», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

В ближайшие выходные в Бахрейне пройдёт первая гонка нового сезона Формулы-1. В прошлые выходные там же состоялись предсезонные тесты.