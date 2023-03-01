Квят показал, как на тренировке его бьют по животу. Видео

Бывший пилот Формулы-1 российский гонщик Даниил Квят опубликовал очередной пост в социальных сетях, в котором показал, как он проводит тренировку по боксу.
Напомним, весной минувшего года Квят отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) пилотам из России и Беларуси, после чего принял решение сосредоточиться на американской гоночной серии NASCAR.
Следующий сезон Квят проведёт в чемпионате WEC в составе команды «Према». Партнёрами Даниила по экипажу станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом россиянина стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года — тогда он выступал за «Ред Булл» в паре с австралийцем Даниэлем Риккардо. В том же сезоне Даниил занял лучшее для себя место по итогам сезона, став седьмым в личном зачёте.
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