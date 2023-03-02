Гонщики Формулы-1 снялись в забавной рекламе Гран-при Лас-Вегаса
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Пресс-служба Гран-при Лас-Вегаса опубликовала на своём YouTube-канале рекламный ролик, в котором приняли участие многие пилоты Формулы-1.
Гонщики предстали на видео в «блестящих» образах, посвящённых ночной жизни Лас-Вегаса.
Напомним, Гран-при Лас-Вегаса дебютирует в чемпионате мира в 2023 году. Этап пройдёт с 16 по 18 ноября. Отличительной особенностью этого этапа станет проведение гонки в субботу, а не в воскресенье, как на других Гран-при Формулы-1.
Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.
Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.
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