Гонщики Формулы-1 снялись в забавной рекламе Гран-при Лас-Вегаса

Пресс-служба Гран-при Лас-Вегаса опубликовала на своём YouTube-канале рекламный ролик, в котором приняли участие многие пилоты Формулы-1.

Гонщики предстали на видео в «блестящих» образах, посвящённых ночной жизни Лас-Вегаса.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса дебютирует в чемпионате мира в 2023 году. Этап пройдёт с 16 по 18 ноября. Отличительной особенностью этого этапа станет проведение гонки в субботу, а не в воскресенье, как на других Гран-при Формулы-1.

Гран-при Лас-Вегаса впервые пройдёт на городской трассе в 2023 году. Гонка состоится на территории этого города впервые с 1982 года, когда в календаре чемпионата мира был Гран-при Сизар-Пэлас.

Эта гонка стала уже третьей в календаре чемпионата мира на территории США.