Самая успешная гонщица NASCAR считает, что «Хаас» может удивить в сезоне-2023
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Бывшая гонщица NASCAR Даника Патрик поделилась мыслями о перспективах американской команды «Хаас» в сезоне-2023.
«Хюлькенберг немного старше Магнуссена, нему 35 лет, он давно в этой игре, так что, думаю, команде пригодится его опыт. Думаю, Кевин Магнуссен стал отличным дополнением к команде, поскольку он мог помочь им прогрессировать. Он тот, кому они могут доверять и на кого можно положиться в процессе доработки машины.
Если Нико сможет добиться ещё большего, то это именно то, что нужно «Хаасу», чтобы совершить рывок вперёд. Смогут ли они действительно нас удивить? Думаю, в прошлом году им это удалось пару раз, так что, думаю, они способны преподнести сюрприз", — приводит слова Даники Патрик PlanetF1.
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