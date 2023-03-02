Экклстоун считает, что у Хэмилтона должны были отобрать титул в сезоне-2008

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона должно было быть на одну победу в чемпионате меньше.
92-летний гонщик считает, что Фелипе Масса должен был выиграть чемпионат 2008 года. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков в чемпионате.
Экклстоун утверждает, что в руководстве Формулы-1 знали о том, что произошла преднамеренная авария.
«Мы решили ничего не предпринимать. Мы хотели защитить спорт и уберечь его от огромного скандала. Поэтому я использовал ангельский язык, чтобы убедить своего бывшего гонщика Нельсона Пике молчать до поры до времени. Тогда существовало правило, что классификация чемпионата мира была неприкосновенна после церемонии награждения ФИА в конце года. Поэтому Хэмилтону вручили кубок, и всё было в порядке.
У нас было достаточно информации для расследования. Следовало отменить гонку в Сингапуре — словно её никогда не было. И тогда Фелипе Масса стал бы чемпионом, а не Льюис Хэмилтон. Сейчас я бы действовал по-другому. Поэтому в моих глазах Михаэль Шумахер всё ещё в одиночку обладает рекордом по числу титулов, пусть даже статистика говорит другое», — приводит слова Экклстоуна GPblog.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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