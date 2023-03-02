Штайнер: никакой травли Мика Шумахера не было

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об отношениях с бывшим пилотом американского гоночного коллектива Миком Шумахером и заверил, что в команде не было травли по отношению к нему.
«Когда я увидел его, то поздоровался, но мы не разговаривали друг с другом. Это хорошо. Из-за расстояния в паддоке между нами мы не всегда будем сталкиваться. Однако никаких издевательств и чего-то необычного не было. Нам не нужно заниматься травлей, потому что он всё же был нашим гонщиком. Но я мог понять поклонников Мика. Иногда в запале вы можете что-то сказать, а через час уже иначе. Но это вовсе не травля», — приводит слова Штайнера Grandpx.
Мик Шумахер покинул «Хаас» по окончании прошлого сезона, так как в команде приняли решение не продлевать контракт с гонщиком. Шумахер стал резервным пилотом «Мерседеса», а его место в «Хаасе» занял Нико Хюлькенберг.
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