Хельмут Марко рассказал, кто пустил слух о возможной продаже «Альфа Таури»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что слухи о возможной продаже «Альфа Таури» были спровоцированы одним журналистом.

«Ко мне пришёл журналист, и на самом деле мы просто говорили о том, какие новые производители и инвесторы могут быть заинтересованы в Формуле-1. В этом контексте я никогда не говорил, что «Альфа Таури» продаётся, а только о том, как можно повысить эффективность нашей второй команды. Не секрет, что никто не может быть доволен девятым местом в чемпионате конструкторов», — приводит слова Марко GPblog.

Сезон-2023 Формулы-1 стартует в ближайший уикенд в Бахрейне. В прошлом году чемпионом мира второй раз подряд стал Макс Ферстаппен.

Ранее Марко рассказал о предпочтениях пилотов команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса касательно болидов.