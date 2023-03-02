Сотворит ли «Астон Мартин» сенсацию в новом сезоне Формулы-1?
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В ближайшие выходные стартует новый сезон Формулы-1. Первый Гран-при состоится в Бахрейне. С 23 по 25 февраля там же прошли предсезонные тесты, по итогам которых многие эксперты отметили большой скачок в развитии у команды «Астон Мартин».
В связи с этим «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Как выступит «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1?»
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