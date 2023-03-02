Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сотворит ли «Астон Мартин» сенсацию в новом сезоне Формулы-1?

Сотворит ли «Астон Мартин» сенсацию в новом сезоне Формулы-1?
Комментарии

В ближайшие выходные стартует новый сезон Формулы-1. Первый Гран-при состоится в Бахрейне. С 23 по 25 февраля там же прошли предсезонные тесты, по итогам которых многие эксперты отметили большой скачок в развитии у команды «Астон Мартин».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает своим читателям ответить на вопрос: «Как выступит «Астон Мартин» в новом сезоне Формулы-1?»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023