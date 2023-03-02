Зафнауэр рассказал о лазейках, которые можно использовать, чтобы обойти лимит бюджета

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что команды Формулы-1 могут воспользоваться лазейкой, чтобы обойти лимит бюджета.

«Различные инфляционные бонусы увеличивают предел, но незначительно. Если в гоночной команде числится 68-70 человек, а остальные 900 не учитываются в расходах, то есть о чём беспокоиться.

Могут быть разные причины. Например, вы разработаете инструмент для яхты, а затем используете в Формуле-1, то это сложно контролировать.

Похоже, многие команды готовы выводить высокооплачиваемых сотрудников за штат. Сейчас наступило время, когда все эти компании, которых бы не было без ограничений бюджета, нужно учитывать при контроле за финансовым регламентом. Идея с лимитом бюджета здорово помогла Формуле-1. Думаю, нынешний предел больше в 10 раз, чем в других сериях. Но следует быть осторожными, чтобы не появились лазейки, которые мы не сможем закрыть», — приводит слова Зафнауэра Racefans.