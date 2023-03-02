Журналист Ф-1: Стролл очень хорошо проехал полную гоночную дистанцию на симуляторе

Журналист Формулы-1 Уилл Бакстон сообщил о том, что пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл хорошо справился с работой на симуляторе в преддверии стартового этапа Гран-при сезона-2023, несмотря на травму правого запястья.

«Лоуренс и Лэнс в паддоке сегодня утром. Слышал, что Лэнс вчера очень хорошо проехал полную гоночную дистанцию на симуляторе. На его правом запястье видна небольшая повязка после операции, но, судя по всему, никаких плохих последствий после гонки не было», — написал Бакстон в социальных сетях.

Напомним, на предсезонной подготовке в Испании канадец угодил в велосипедную аварию, но отделался травмой руки. Также прошёл слух, что пилот получил переломы двух запястий. На предсезонных тестах в Бахрейне, прошедших с 23 по 25 февраля, Стролла заменил резервист «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович.