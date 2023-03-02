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«Мерседес» приготовил новое заднее антикрыло, чтобы увеличить скорость на прямых

«Мерседес» приготовил новое заднее антикрыло, чтобы увеличить скорость на прямых
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С 3 по 5 марта на автодроме в Бахрейне пройдёт первый этап Гран-при нового сезона Формулы-1.

«Мерседес» подготовил обновление в преддверии первой гонки сезона-2023.

Как сообщает Auto Motor und Sport, немецкая гоночная команда приготовила новое заднее антикрыло, которое поможет увеличить скорость на прямых. Крыло будет более плоским по сравнению с тем, что было во время предсезонных тестов в Бахрейне на прошлой неделе.

Однако при этом обновление отрицательно скажется на прижимной силе нового болида.

Фото: Социальные сети Альберто Фабреги

В прошлом сезоне «Мерседес» занял третье место в Кубке конструкторов, при этом у команды лишь одна победа в 2022 году — на Гран-при Бразилии. Чемпионом мира стал Макс Ферстаппен, а обладателем Кубка конструкторов — «Ред Булл».

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