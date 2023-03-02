«Астон Мартин» представил новую медицинскую машину Формулы-1
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«Астон Мартин» показал новый автомобиль DBX707, который станет медицинской машиной Формулы-1 в сезоне-2023.
Обновлённая машина с мощностью в 700 лошадиных сил заменит медицинский автомобиль DBX Medical Car, который использовался в последних двух сезонах.
«Астон Мартин» утверждает, что максимальная скорость автомобиля DBX707 достигает 310 километров в час, а также машина оснащена необходимым медицинским оборудованием, включая медицинские сумки, дефибрилляторы, огнетушители и необходимые гоночные сидения.
Пассажиры могут прямо в машине получать сообщения от гоночной дирекции и биометрию пилотов.
«Астон Мартин» и «Мерседес» предоставляют Формуле-1 медицинскую машину и машину безопасности.
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