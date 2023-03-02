Хэмилтон прокомментировал слухи о завершении карьеры после сезона-2023

Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о своём возможном уходе из команды по окончании сезона.
«Эти люди создают слухи без фактов. Это никогда не бывает полезным, и, думаю, Хилл и Баттон знают об этом. Я работаю с «Мерседесом» с 13 лет. Прошлый год был очень сложным, но я всё ещё здесь. Независимо от того, насколько трудным будет этот сезон, я всё равно буду здесь.
Я боец, мы сражаемся вместе как команда. Мне нравится искать решения и продолжать верить, что я способен привести машину к тому, на что не способны другие пилоты, мне нравится принимать вызов.
Конечно, я бы хотел, чтобы мы начали сезон с отличной машиной, но это не играет ключевой роли. Я очень расслаблен. Я не считаю, что мы должны решать контрактные вопросы прямо сейчас. У меня отличные отношения с Тото и командой, мы полностью поддерживаем друг друга, и я очень рад, что мы вместе смотрим в будущее. Я действительно горжусь работой, которую мы делаем на трассе и за её пределами, а также теми вещами, которые мы можем сделать в будущем», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.
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