«До августа чувствовал боль». Алонсо признался. что сломал обе руки перед сезоном-2022

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что сломал обе руки перед стартом прошлого сезона.

«В прошлом году я сломал несколько костей на обеих руках. Я смог полностью восстановиться только в августе, до этого я ощущал боль, когда пилотировал. Но я очень люблю гоняться.

Я не знаю деталей о ситуации со Строллом, это частная тема. Но машина будет для него настоящей проверкой. Хорошая новость в том, что он здесь и готов попробовать. Это говорит о его мотивации и желании выигрывать. В этот уикенд мы будем сражаться, о какой бы позиции ни шла речь. Он готов к этому. И это хороший знак», — приводит слова Фернандо Алонсо Motorsport.

Напомним, напарник Алонсо Лэнс Стролл сломал оба запястья во время предсезонной подготовки, из-за чего на тестах его заменял Фелипе Другович.