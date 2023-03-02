Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: «Ред Булл» в своей лиге, за 2-е место будут бороться «Феррари» и «Астон Мартин»

Расселл: «Ред Булл» в своей лиге, за 2-е место будут бороться «Феррари» и «Астон Мартин»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

«Думаю, эти три дня тестов прошли не так гладко, как хотелось бы. Но полученные знания точно улучшат позиции команды на первом этапе сезона. Однако, как мне кажется, будет совершенно справедливо отметить, что «Ред Булл» будет в своей лиге в этот уикенд. Нас же, вероятно, ждёт интересная борьба за второе место между «Астон Мартин» и «Феррари», — приводит слова Джорджа Расселла GPFans.

Примечательно, что эксперты в настоящий момент расходятся во мнении, ставя «Мерседес» на места со второго по четвёртое в нынешнем раскладе сил в Формуле-1.

Гран-при Бахрейна пройдёт с 3 по 5 марта на трассе «Сахир».

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Бахрейне.

Новая машина Алонсо и правда быстрее «Мерседеса»? На что способен «Астон Мартин» Новая машина Алонсо и правда быстрее «Мерседеса»? На что способен «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023