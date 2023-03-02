Расселл: «Ред Булл» в своей лиге, за 2-е место будут бороться «Феррари» и «Астон Мартин»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

«Думаю, эти три дня тестов прошли не так гладко, как хотелось бы. Но полученные знания точно улучшат позиции команды на первом этапе сезона. Однако, как мне кажется, будет совершенно справедливо отметить, что «Ред Булл» будет в своей лиге в этот уикенд. Нас же, вероятно, ждёт интересная борьба за второе место между «Астон Мартин» и «Феррари», — приводит слова Джорджа Расселла GPFans.

Примечательно, что эксперты в настоящий момент расходятся во мнении, ставя «Мерседес» на места со второго по четвёртое в нынешнем раскладе сил в Формуле-1.

Гран-при Бахрейна пройдёт с 3 по 5 марта на трассе «Сахир».

«Чемпионат» проведёт текстовые трансляции всех сессий Формулы-1 в Бахрейне.