Алонсо ответил на вопрос о шансах «Астон Мартин» попасть на подиум
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Испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо аккуратно прокомментировал шансы своей команды побороться за попадание на подиум на первом этапе нового сезона Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.
«Подиум? Тут особо нечего сказать. Мы выложимся по максимуму, но это не цель для нас. Нам нужно продолжать изучать машину. У нас было только два дня тестов с абсолютно новой машиной.
В прошлом году команды из топ-3 были в своей лиге. Иногда они обгоняли четвёртую команду на круг, лишь семь машин финишировали в одном круге, так что мы не могли сделать столь большой шаг вперёд всего за одну зиму. Мы довольны машиной, но мы должны оставаться на земле и продолжать работать с этой хорошей базой для развития», — приводит слова Алонсо RacingNews365.
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