Мик Шумахер признался, что не смотрел новый сезон Drive to Survive

Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что не смотрел новый сезон сериала Drive to Survive.

«Я не смотрел сериал, это мой личный выбор. Думаю, у меня нет необходимости смотреть на себя по телевизору», — приводит слова Мика Шумахера Reuters.

Напомним, проблемам Мика Шумахера в сезоне-2022 посвящена четвёртая серия пятого сезона сериала под названием «Яблоко от яблони».

По окончании сезона-2022 Мик Шумахер был уволен из «Хааса». В 2023 году он выполняет роль резервного пилота «Мерседеса».

В сезоне-2022 Мик Шумахер занял 16-е место в личном зачёте с 12 очками, дважды финишировав в десятке — на этапах в Великобритании и Австрии. Напарник Шумахера по «Хаасу» Кевин Магнуссен закончил сезон на 13-й позиции, набрав 25 очков.