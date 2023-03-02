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Мик Шумахер признался, что не смотрел новый сезон Drive to Survive

Мик Шумахер признался, что не смотрел новый сезон Drive to Survive
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Резервный гонщик «Мерседеса» Мик Шумахер признался, что не смотрел новый сезон сериала Drive to Survive.

«Я не смотрел сериал, это мой личный выбор. Думаю, у меня нет необходимости смотреть на себя по телевизору», — приводит слова Мика Шумахера Reuters.

Напомним, проблемам Мика Шумахера в сезоне-2022 посвящена четвёртая серия пятого сезона сериала под названием «Яблоко от яблони».

По окончании сезона-2022 Мик Шумахер был уволен из «Хааса». В 2023 году он выполняет роль резервного пилота «Мерседеса».

В сезоне-2022 Мик Шумахер занял 16-е место в личном зачёте с 12 очками, дважды финишировав в десятке — на этапах в Великобритании и Австрии. Напарник Шумахера по «Хаасу» Кевин Магнуссен закончил сезон на 13-й позиции, набрав 25 очков.

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