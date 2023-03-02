Боттас считает, что «Альфа Ромео» может бросить вызов «Мерседесу» в гоночном темпе

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас не исключил, что команде удастся побороться с «Мерседесом» в гоночном темпе.

«Мы не так быстры, как «Ред Булл», медленнее «Феррари» и «Астон Мартин» в гоночном темпе. Но всё действительно очень плотно. Как многие уже говорили, время суток будет иметь большое значение, режимы двигателя имеют большое значение, так что нужно всё это принимать во внимание, оценивая результаты тестов.

Судя по длинным сериям, было ощущение, что мы можем побороться с «Мерседесом». Были серии, на которых они были быстрее нас, но были и те, на которых они были медленнее. Всё зависит от того, удалось ли им исправить проблемы, которые у них были, но, судя по нашим данным, «Мерседес» не выглядит командой, которая готова бороться за победу. Однако никогда не знаешь наверняка», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.