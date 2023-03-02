Хэмилтон: я готовился к битве за титул

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.
«В ближайшие пару дней мы узнаем, на что мы реально претендуем. Но я готовился к битве за титул. Есть ли у нас подходящая техника для этого? Скоро узнаем. Но я верю, что у меня команда, достойная боя за титул.
В прошлом году мы были в панике, в чём проблема? Нужно это исправить! Нам потребовалась целая вечность, чтобы понять, что случилось, в чём причина проблем. В этом году мы начинаем сезон с машины, которая не дельфинирует, но похожа на прошлогоднюю. Но это положительный момент. И хороший фундамент для дальнейшей работы.
Я видел, что люди говорили о плане «Б» у нас, но его не существует, это полная ерунда. Мы живём во времена ограничения бюджетов. Чтобы переделать и перепроектировать машину, нужно вернуться к исходной точке, а в сезоне у нас нет на это времени и ресурсов. Мы продолжим развивать машину до предела. Я знаю, что у меня лучшая команда, способная сократить отставание. Речь о том, чтобы найти производительность как можно быстрее», — приводит слова Хэмилтона Crash.
- 2 марта 2023
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:14
-
17:37
-
17:28
-
16:38
-
15:23
-
15:19
-
14:24
-
13:57
-
13:44
-
12:41
-
12:38
-
12:03
-
11:46
-
11:41
-
10:50
-
10:34
-
10:08
-
01:55
-
00:31
-
00:25
- 1 марта 2023
-
23:40