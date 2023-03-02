Хэмилтон: я готовился к битве за титул

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«В ближайшие пару дней мы узнаем, на что мы реально претендуем. Но я готовился к битве за титул. Есть ли у нас подходящая техника для этого? Скоро узнаем. Но я верю, что у меня команда, достойная боя за титул.

В прошлом году мы были в панике, в чём проблема? Нужно это исправить! Нам потребовалась целая вечность, чтобы понять, что случилось, в чём причина проблем. В этом году мы начинаем сезон с машины, которая не дельфинирует, но похожа на прошлогоднюю. Но это положительный момент. И хороший фундамент для дальнейшей работы.

Я видел, что люди говорили о плане «Б» у нас, но его не существует, это полная ерунда. Мы живём во времена ограничения бюджетов. Чтобы переделать и перепроектировать машину, нужно вернуться к исходной точке, а в сезоне у нас нет на это времени и ресурсов. Мы продолжим развивать машину до предела. Я знаю, что у меня лучшая команда, способная сократить отставание. Речь о том, чтобы найти производительность как можно быстрее», — приводит слова Хэмилтона Crash.