Хюлькенберг: мы с Магнуссеном растопили лёд год назад

Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о взаимоотношениях с напарником Кевином Магнуссеном.

«Мы притираемся друг к другу. Трёмся, обнимаемся и всё такое. На самом деле, как вы знаете, мы растопили лёд между нами, когда я заменял Себа 12 месяцев назад. Есть фотография пилотов в воскресенье утром, мы оказались тогда напротив друг друга, и я подумал, что пора растопить лёд, так что протянул ему руку и вернул ему его же слова. Именно тогда начались наши взаимоотношения, 12 месяцев назад, и с тех пор они были довольно хорошими.

Зимой мы немного потусовались вместе в Великобритании, пока занимались маркетинговыми и медийными задачами. Пока всё хорошо. Я не чувствую никакого напряжения или трения между нами. Он тоже отец, как и я. Так что мы находимся в одинаковом положении в жизни. Я с нетерпением жду совместной работы с ним», — сказал Хюлькенберг на пресс-конференции ФИА.