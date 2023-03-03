Формула-1. Гран-при Бахрейна. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 3 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоятся пятничные тренировки первого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск, вторая начнётся в 18:00.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1