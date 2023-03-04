Формула-1. Гран-при Бахрейна. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 4 марта, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится третья свободная практика первого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Бахрейна. Начало тренировки запланировано на 14:30 мск.
Напомним, что в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция третьей практики
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