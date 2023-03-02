Алонсо ответил на вопрос, сколько у него осталось лет в Ф-1 на завоевание третьего титула

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо ответил на вопрос, как долго он ещё собирается выступать в Формуле-1 и сколько лет у него есть на то, чтобы завоевать третий титул чемпиона мира.

«Фернандо, один уважаемый голландский гонщик сказал: «Машина не знает моего возраста, не знает, сколько мне лет». Как вы думаете, сколько лет вам осталось, чтобы завоевать третий титул?» — задал вопрос на пресс-конференции журналист Луи Деккер.

«Не знаю. Восемь? Десять? — ответил Алонсо.

«Вопрос для Фернандо, пожалуйста, будьте честны», — задал следующий вопрос Педро Фермин.

«Пять!» — перебил Алонсо, всё ещё отвечая на предыдущий вопрос.

«Я всегда мотивирован на соревнования. Даже когда я пытался оставить Формулу-1 позади в 2018 году, я не смог этого сделать и каждый уикенд ездил на разных машинах, будь то WEC, или «Дакар», или IndyCar, или что-то ещё. Так что… Когда я вернулся в Формулу-1, я решил, что должен пожертвовать другими вещами в жизни и посвятить себя спорту на какой-то период времени. Как надолго? Я не знаю, на три, пять или может семь лет. Не знаю, у меня нет никакого секрета. Я посвящаю жизнь своей страсти. Я знаю своё тело, поэтому лучше тренируюсь, лучше питаюсь. Это помогает продлить карьеру», — добавил Фернандо Алонсо.