Формула-1. Гран-при Бахрейна. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:55

Сегодня, 5 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоится гонка первого этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Напомним, что в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Начало гонки Формулы-1 запланировано на 18:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2023. Онлайн-трансляция гонки