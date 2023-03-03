Леклер: «Феррари» не всё показала на тестах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о реальном раскладе сил в пелотоне перед стартом сезона-2023.

«Наша цель в том, чтобы стать лучше в этом году. У «Ред Булл» отличный старт, и Макс, кажется, был очень силён. Но это всего лишь тесты, так что сложно точно определить, на сколько, но, кажется, они всё-таки впереди нас. Так что нам есть над чем работать, но это только начало сезона. Наша цель определённо заключается в том, чтобы прогрессировать.

Сколько скорости «Феррари» вы видели на тестах? Не скажу! Мы показали не всё, но и о «Ред Булл» можно сказать то же самое. Никто не показал максимум возможностей. Мы увидим истинный темп только в квалификации. Так что да, очень сложно сказать, где именно мы находимся. Но глобальная картина говорит о том, что у нас есть отставание», — сказал Шарль Леклер на пресс-конференции.