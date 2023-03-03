Леклер: «Феррари» не всё показала на тестах

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о реальном раскладе сил в пелотоне перед стартом сезона-2023.
«Наша цель в том, чтобы стать лучше в этом году. У «Ред Булл» отличный старт, и Макс, кажется, был очень силён. Но это всего лишь тесты, так что сложно точно определить, на сколько, но, кажется, они всё-таки впереди нас. Так что нам есть над чем работать, но это только начало сезона. Наша цель определённо заключается в том, чтобы прогрессировать.
Сколько скорости «Феррари» вы видели на тестах? Не скажу! Мы показали не всё, но и о «Ред Булл» можно сказать то же самое. Никто не показал максимум возможностей. Мы увидим истинный темп только в квалификации. Так что да, очень сложно сказать, где именно мы находимся. Но глобальная картина говорит о том, что у нас есть отставание», — сказал Шарль Леклер на пресс-конференции.
- 3 марта 2023
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:14
-
17:37
-
17:28
-
16:38
-
15:23
-
15:19
-
14:24
-
13:57
-
13:44
-
12:41
-
12:38
-
12:03