Пиастри: странно, что карьера Алонсо длится дольше, чем моя жизнь

Новобранец «Макларена» Оскар Пиастри высказался о ветеране Формулы-1 Фернандо Алонсо. Примечательно, что Алонсо дебютировал в чемпионате мира ещё до рождения Оскара — Алонсо провёл первую гонку в Формуле-1 4 марта 2001 года, а Оскар Пиастри родился 6 апреля того же года.

«Думаю, для меня большая честь соревноваться на одной трассе с Фернандо. Я вырос, наблюдая за ним. Вообще, моим первым картом был карт именно Фернандо. В прошлом году мы с ним довольно тесно работали. Так что да, для меня это честь.

На бумаге, конечно, это звучит немного странно — карьера Фернандо длится дольше, чем моя жизнь, но это большая честь сражаться на трассе с кем-то вроде Фернандо», — сказал Оскар Пиастри на пресс-конференции.