Пиастри: странно, что карьера Алонсо длится дольше, чем моя жизнь
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Новобранец «Макларена» Оскар Пиастри высказался о ветеране Формулы-1 Фернандо Алонсо. Примечательно, что Алонсо дебютировал в чемпионате мира ещё до рождения Оскара — Алонсо провёл первую гонку в Формуле-1 4 марта 2001 года, а Оскар Пиастри родился 6 апреля того же года.
«Думаю, для меня большая честь соревноваться на одной трассе с Фернандо. Я вырос, наблюдая за ним. Вообще, моим первым картом был карт именно Фернандо. В прошлом году мы с ним довольно тесно работали. Так что да, для меня это честь.
На бумаге, конечно, это звучит немного странно — карьера Фернандо длится дольше, чем моя жизнь, но это большая честь сражаться на трассе с кем-то вроде Фернандо», — сказал Оскар Пиастри на пресс-конференции.
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