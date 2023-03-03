Хэмилтон: Формуле-1 предстоит ещё много работы в вопросе разнообразия

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о необходимости достижения гендерного разнообразия в Формуле-1.

«Я всегда считал, что на нас лежит ответственность, и если спорт едет в какую-то страну, то мы обязаны повышать осведомлённость людей и стараться оказать положительное влияние на эти места. Случится это, или нет, покажет время. Ситуация в Бахрейне? Я не уверен, что она стала лучше за то время, пока мы приезжали сюда.

Этому виду спорта предстоит ещё много работы в области разнообразия. Отсутствие женщин в Drive to Survive — это определённо не хорошо, есть много женщин, которые смотрят этот сериал, следят за нашим видом спорта. Если они не видят того, что они могут быть здесь, что для них есть место, то это противоречит нашим ценностям и тому, что должно быть. Формула-1 — по-прежнему пространство, в котором доминируют мужчины. Я пытаюсь привлечь в спорт восемь тысяч девушек. Нам нужно это, потому что женщины принадлежат к этому спорту в равной степени, как и мужчины», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Reuters.