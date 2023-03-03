Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Астон Мартин» планируют кардинально обновить машину в ходе сезона-2023

В «Астон Мартин» планируют кардинально обновить машину в ходе сезона-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Астон Мартин», двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо сообщил, что британская команда собирается активно обновлять машину в ходе сезона. По словам Алонсо, две трети машины AMR23 будут обновлены и изменены в течение года.

«Я понятия не имею, где мы сейчас находимся относительно соперников. Нашей целью было сделать шаг вперёд, чего, я думаю, мы смогли добиться. Результаты тестов и ощущения от машины обнадёживают. Но это только начало.

Эта машина будет кардинально меняться в течение сезона. В этом план. Я слышал от команды, что две трети этой машины будут изменены в ходе сезона. Мы хотели бы иметь хороший фундамент, хорошую платформу для доработки машины в 2023 году и, возможно, бороться за что-то большее в следующем. Но всё делается шаг за шагом», — сказал Фернандо Алонсо на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.

Новая машина Алонсо и правда быстрее «Мерседеса»? На что способен «Астон Мартин» Новая машина Алонсо и правда быстрее «Мерседеса»? На что способен «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023