Ферстаппен: в чём новая машина лучше предыдущей? Во всём!

Пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о новой машине австрийской команды.

«Мы провели три хороших дня тестов. Я думаю, что в целом прогресс, которого мы добились за зиму, был хорошим. Но нам нужно продемонстрировать это в этот уикенд. Разумеется, нужно продолжать развитие машины и в дальнейшем. Каждая трасса отличается друг от друга с точки зрения поведения машины. Но да, в целом мы провели отличные тесты.

В чём новая машина лучше предыдущей? Во всём! В этом была цель. Вы всегда стремитесь добиться прогресса. Машина хорошо сбалансирована. Каждая команда потеряла немного в производительности из-за изменения днища, но мы попытались вернуть утерянное обратно. Здесь речь, скорее, о том, чтобы найти новый баланс с новой машиной. Но всё прошло отлично», — сказал Макс Ферстаппен на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна.