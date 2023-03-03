Расселл высказался о борьбе с Хэмилтоном в сезоне-2023

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о борьбе с семикратным чемпионом мира, его напарником Льюисом Хэмилтоном в предстоящем сезоне.

«Думаю, говорить о какой-то статистике, когда речь идёт о борьбе с таким парнем, как Льюис, неуместно. Он заработал более 100 поулов и побед, а прошлый год был сложным с точки зрения пилотирования нашей машины. Конечно, я доволен своим выступлением. Думаю, у меня был отличный квалификационный темп, а с точки зрения темпа в гонке в конце сезона мы были сопоставимы, но это то, что я хотел бы улучшить в себе.

Я смог сделать это ближе к концу сезона, но Льюис настоящий зверь, и он продолжает бороться. Он продолжает двигаться вперёд. И он никогда не сдаётся. Так что, думаю, он будет даже более боевитым, чем в прошлом сезоне. И да, я взволнован этим вызовом. Но, в конце концов, мы все стремимся занять первое место на подиуме, а не просто роль первого номера в команде», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт ФИА.