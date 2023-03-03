Расселл высказался о борьбе с Хэмилтоном в сезоне-2023

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о борьбе с семикратным чемпионом мира, его напарником Льюисом Хэмилтоном в предстоящем сезоне.
«Думаю, говорить о какой-то статистике, когда речь идёт о борьбе с таким парнем, как Льюис, неуместно. Он заработал более 100 поулов и побед, а прошлый год был сложным с точки зрения пилотирования нашей машины. Конечно, я доволен своим выступлением. Думаю, у меня был отличный квалификационный темп, а с точки зрения темпа в гонке в конце сезона мы были сопоставимы, но это то, что я хотел бы улучшить в себе.
Я смог сделать это ближе к концу сезона, но Льюис настоящий зверь, и он продолжает бороться. Он продолжает двигаться вперёд. И он никогда не сдаётся. Так что, думаю, он будет даже более боевитым, чем в прошлом сезоне. И да, я взволнован этим вызовом. Но, в конце концов, мы все стремимся занять первое место на подиуме, а не просто роль первого номера в команде», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт ФИА.
- 3 марта 2023
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:14
-
17:37
-
17:28
-
16:38
-
15:23
-
15:19
-
14:24
-
13:57