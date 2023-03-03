Названа новая проблема болидов Формулы-1, пришедшая на смену дельфинированию

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о проблеме, которая пришла на смену дельфинированию в новом сезоне Формулы-1 после того, как команды переделали конструкцию днища по требованию ФИА.
«Дельфинирования стало ощутимо меньше. Но одним из негативных последствий изменений конструкции днища стало то, что болиды очень чувствительны к порывам ветра. А на тестах в Бахрейне было очень ветрено. Из-за этого поведение машин было нестабильным. Тем не менее разбираться с этой проблемой предстоит всем командам.
Я знаю, сколько пунктов прижимной силы потеряла из-за этого машина, но вам, разумеется, не скажу. Это отбросило всех немного назад, так что теперь команды стараются отыграть потерянное. В целом в прошлом году регламент в контексте прижимной силы был лучше, но я считаю, что все команды всё равно сделали большой шаг вперёд», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.
- 3 марта 2023
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52
-
18:50
-
18:37
-
18:14
-
17:37
-
17:28
-
16:38
-
15:23
-
15:19
-
14:24
-
13:57