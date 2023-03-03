Названа новая проблема болидов Формулы-1, пришедшая на смену дельфинированию

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен рассказал о проблеме, которая пришла на смену дельфинированию в новом сезоне Формулы-1 после того, как команды переделали конструкцию днища по требованию ФИА.

«Дельфинирования стало ощутимо меньше. Но одним из негативных последствий изменений конструкции днища стало то, что болиды очень чувствительны к порывам ветра. А на тестах в Бахрейне было очень ветрено. Из-за этого поведение машин было нестабильным. Тем не менее разбираться с этой проблемой предстоит всем командам.

Я знаю, сколько пунктов прижимной силы потеряла из-за этого машина, но вам, разумеется, не скажу. Это отбросило всех немного назад, так что теперь команды стараются отыграть потерянное. В целом в прошлом году регламент в контексте прижимной силы был лучше, но я считаю, что все команды всё равно сделали большой шаг вперёд», — приводит слова Кевина Магнуссена Autosport.