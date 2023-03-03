Джордж Расселл рассказал об адаптации Мика Шумахера к «Мерседесу»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о том, какую роль играет новый резервист команды Мик Шумахер в коллективе.

«Очевидно, что это первые дни и Мик только интегрируется в команду. Он действительно пришёл с большим желанием. Он старается помогать везде, где только можно. На прошлой неделе он был вне трассы, просто наблюдая и анализируя, как машины выглядят со стороны, и передавая это инженерам, плюс он выполнял необходимую работу на симуляторе.

Он принёс нам реальную пользу, реальную помощь. И да, я надеюсь, что в следующем году у него будет шанс вернуться в Формулу-1, но я уверен, если он продолжит работать, то он получит эту возможность снова», — приводит слова Джорджа Расселла официальный сайт ФИА.