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Гюнтер Штайнер высказался о потенциале «Хааса» после тестов в Бахрейне

Гюнтер Штайнер высказался о потенциале «Хааса» после тестов в Бахрейне
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о выступлении команды на предсезонных тестах Формулы-1 в Бахрейне.

«Не могу сказать, что на длинных отрезках мы хороши. Темп на круге выглядел вполне нормально, но вот длинные отрезки были не такими убедительными. Сейчас можно это всё проанализировать, но никаких выводов сделать не получится, так как в Бахрейне довольно специфичные условия», — приводит слова Штайнера Formel1.de.

Напомним, по итогам минувшего сезона-2022 Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов. В сезоне-2021 «Хаас» не набрал ни одного очка.

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