Лэнс Стролл объяснил, почему решил участвовать в Гран-при Бахрейна

Канадский гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл рассказал, что, несмотря на недавнюю травму, чувствует себя готовым к первой гонке сезона — Гран-при Бахрейна.

«Этого будет достаточно [перевязка обоих запястий во время гонки]. Если бы я считал, что это неразумно, что кости не готовы, я бы этого не делал. Чувствую себя уверенно, у врачей тоже нет опасений, так что буду выступать», — приводит слова Стролла Nextgen-Auto.

Напомним, Стролл получил травму во время предсезонной подготовки. Канадский гонщик попал в велосипедную аварию и повредил руку. Сообщалось, что он сломал оба запястья. Во время предсезонных тестов в Бахрейне его заменял Фелипе Другович.

Гран-при Бахрейна проходит с 3 по 5 марта.

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