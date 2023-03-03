Берни Экклстоун рассказал о наставлениях своей жене после смерти

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун в шуточной форме рассказал, как хотел бы быть похоронен после смерти.

«Дал своей жене наставление: как только я умру, сказал ей, чтобы похоронила меня в красивом картонном ящике», – приводит слова Экклстоуна британское издание The Telegraph.

Напомним, в июле 2020 года Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя на тот момент супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). На данный момент Экклстоуну 92 года. У миллиардера три дочери. Младшей, Петре, 33 года, старшей, Деборе, — 67.

Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили календарь.

Ранее Берни рассказал, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона должно было быть на одну победу в чемпионате меньше.

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