Ферстаппен высказался о шансах Хэмилтона и «Мерседеса» в новом сезоне Формулы-1

Пилот «Ред Булл», двукратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен высказал мнение, что «Мерседес» и пилот этой команды Льюис Хэмилтон будут бороться за победу в новом сезоне Формулы-1.

«Я не сбрасываю со счетов Льюиса и «Мерседес». У них другая философия, и, возможно, потребуется немного больше времени, чтобы воплотить её в жизнь. Нам предстоит выступать на новых автомобилях, и пока неясно, в каком направлении получится добиться наибольшего отрыва», — приводит слова Ферстаппена Evening Standard.

Напомним, сегодня, 3 марта, начинается Гран-при Бахрейна, который откроет новый сезон «Королевских гонок». Первая сессия свободной практики стартует в 14:30 мск.

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