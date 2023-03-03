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«Мерседес» не подтвердил, что у Хэмилтона нет никаких запрещённых украшений на теле

«Мерседес» не подтвердил, что у Хэмилтона нет никаких запрещённых украшений на теле
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Команда Формулы-1 «Мерседес» не смогла подтвердить отсутствие у её пилота Льюиса Хэмилтона каких-либо украшений в виде пирсинга или металлических цепочек на шее. Это следует из официального документа, опубликованного Международной автомобильной федерацией (ФИА).

Напомним, ранее Хэмилтон рассказал, что, несмотря на запрет подобных украшений со стороны ФИА, не может отказаться от них. Так, снятие пирсинга, по его словам, чревато риском заражения. По этому вопросу он консультировался с врачами, и те посоветовали ему пирсинг оставить.

Минувший сезон Формулы-1 Льюис завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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