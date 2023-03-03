У команд Формулы-1 отобрали лазейку, позволявшую скрывать новинки

Команды Формулы-1 начиная с сезона-2023 больше не смогут держать в тайне свои технические инновации в преддверии Гран-при в соответствии с поправками Международной автомобильной федерации (ФИА) в спортивный регламент.
«Если только на одной машине установлены новые компоненты кузова или аэродинамики, которые не использовались на предыдущем этапе или тестах, но при этом эта машина будет использоваться в предстоящем сезоне, то этот болид должен быть представлен для СМИ», — цитирует правила издание Crash.net.
Отметим, что с прошлого года все команды обязаны выставлять машины на пит-лейне в пятницу в оговорённое время и рассказывать в документе о новинках на предстоящий Гран-при.
Тем не менее некоторые команды поступали следующим образом: если только одна машина была с новинками, то выставляли вторую. Таким образом коллективы скрывали все внедрённые нововведения.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году
- 3 марта 2023
-
14:27
-
13:49
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:07
-
11:23
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52