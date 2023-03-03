У команд Формулы-1 отобрали лазейку, позволявшую скрывать новинки

Команды Формулы-1 начиная с сезона-2023 больше не смогут держать в тайне свои технические инновации в преддверии Гран-при в соответствии с поправками Международной автомобильной федерации (ФИА) в спортивный регламент.

«Если только на одной машине установлены новые компоненты кузова или аэродинамики, которые не использовались на предыдущем этапе или тестах, но при этом эта машина будет использоваться в предстоящем сезоне, то этот болид должен быть представлен для СМИ», — цитирует правила издание Crash.net.

Отметим, что с прошлого года все команды обязаны выставлять машины на пит-лейне в пятницу в оговорённое время и рассказывать в документе о новинках на предстоящий Гран-при.

Тем не менее некоторые команды поступали следующим образом: если только одна машина была с новинками, то выставляли вторую. Таким образом коллективы скрывали все внедрённые нововведения.

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