47-летний Ральф Шумахер анонсировал участие в гонке в этом году

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, что собирается принять участие в одной гонке в этом году.

«Я решил принять участие ещё в одной гонке! Это будет в этом году. Когда и где на данный момент неясно. Буду с нетерпением ждать её», — написал Шумахер у себя в социальных сетях, добавив к сообщению фото шлема.

Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера

В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей). Сейчас Ральфу 47 лет.

Ранее Ральф, который близок боссу «Альфа Таури» Францу Тосту, высказал мнение по поводу слухов о продаже команды.

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