47-летний Ральф Шумахер анонсировал участие в гонке в этом году

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал, что собирается принять участие в одной гонке в этом году.
«Я решил принять участие ещё в одной гонке! Это будет в этом году. Когда и где на данный момент неясно. Буду с нетерпением ждать её», — написал Шумахер у себя в социальных сетях, добавив к сообщению фото шлема.
Фото: Из личного архива Ральфа Шумахера
В Формуле-1 Ральф Шумахер одержал шесть побед, 27 раз поднимался на подиум и в общей сложности набрал 329 очков. «Королевские гонки» он покинул в 2007 году, переключившись на DTM (чемпионат Германии среди легковых автомобилей). Сейчас Ральфу 47 лет.
Ранее Ральф, который близок боссу «Альфа Таури» Францу Тосту, высказал мнение по поводу слухов о продаже команды.
Самые яркие гонки Формулы-1 в Австралии:
- 3 марта 2023
-
14:27
-
13:49
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:07
-
11:23
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
19:00
-
18:52