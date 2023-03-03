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Стюарды ГП Бахрейна приняли решение по ситуации с Хэмилтоном, отказавшимся снимать пирсинг

Стюарды ГП Бахрейна приняли решение по ситуации с Хэмилтоном, отказавшимся снимать пирсинг
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Стюарды Гран-при Бахрейна приняли решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер по отношению к пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону из-за пирсинга, который он не стал снимать во время этапа. Об этом информирует пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Решение не наказывать Хэмилтона было принято после консультирования стюардов с медицинским делегатом ФИА. После обсуждения ситуации стюарды согласились с Льюисом, что снятие пирсинга перед каждым Гран-при чревато заражением.

Минувший сезон Формулы-1 Льюис завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:

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