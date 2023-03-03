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Льюис Хэмилтон: я знал, с какими проблемами мы столкнёмся

Льюис Хэмилтон: я знал, с какими проблемами мы столкнёмся
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что после первой обкатки новой машины немецкого коллектива на предстоящий сезон Формулы-1 понимал о трудностях, с которыми столкнётся его команда.

«С того момента, как я сел за руль новой машины, я знал, с какими проблемами мы столкнёмся. Если говорить о положительных аспектах, то отсутствие проблемы с дельфинированием – это огромный и огромный плюс.

Попытки понять, в чём же всё-таки заключалась проблема во время подпрыгиваний, затрудняют понимание того, что это такое. Поэтому сейчас с этим проблем у нас нет», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.

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Ранее стюарды Гран-при Бахрейна приняли решение не предпринимать никаких дисциплинарных мер по отношению к Льюису Хэмилтону из-за пирсинга, который он не стал снимать во время этапа.

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