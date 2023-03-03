В «Макларене» столкнулись с технической проблемой во время первой сессии

Сегодня, 3 марта, на стационарном Международном автодроме Бахрейна в Сахире проходят тренировки первого этапа сезона-2023 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна.

Во время первой сессии свободной практики с болидом «Макларена» очередная техническая проблема: ремонтируют зеркало заднего вида. Отметим, что ремонт был коротким.

Ремонт зеркала заднего вида болида «Макларен»

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В позапрошлом сезоне Формулы-1 чемпионом также стал Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна Формулы-1

Новый болид «Макларена» MCL60 дебютировал на трассе