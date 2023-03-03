В Польше приняли решение по российскому спидвеисту, получившему паспорт страны

Президент Польского Мото Союза (PZM) Михал Сикора рассказал, что в случае получения россиянином Вадимом Тарасенко польской лицензии, он будет рассматриваться как польский гонщик, и потому на него будут распространяться правовые нормы, касающиеся гонщиков-поляков в польских лигах. Недавно Тарасенко получил польский паспорт. Однако несмотря на это, оставалось неизвестно, сможет ли он выступать в Польше как местный спортсмен. Всё дело в двухлетнем льготном положении, которое в 2020 году было введено Польским Мото Союзом.

«Если Вадим Тарасенко получит польскую лицензию, он будет рассматриваться как польский гонщик, с польской лицензией и будет выполнять правила, касающиеся поляков на играх лиги. Я считаю, что законы высшего порядка и конституция являются самым важным законодательным органом, и мы все должны их соблюдать так же, как и PZM, — приводит слова Сикоры WP Sportowe Fakty.