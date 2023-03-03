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Перес — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й

Перес — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й
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На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась первая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10-м.

Отметим, что пилоты «Феррари» и «Мерседеса» во время заезда не использовали мягкие шины, а Сайнса развернуло и он испортил свой комплект шин.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:

МестоПилотКомандаВремяТип шин
1.Серхио Перес«Ред Булл»1.32,758S
2.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,438S
3.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,617S
4.Ландо Норрис«Макларен»+1,407S
5.Шарль Леклер«Феррари»+1,499M
6.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+1,540S
7.Кевин Магнуссен«Хаас»+1,644S
8.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+1,817S
9.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+1,931S
10.Льюис Хэмилтон«Мерседес»+2,159M
11.Джордж Расселл«Мерседес»+2,208M
12.Оскар Пиастри«Макларен»+2,239S
13.Юки Цунода«Альфа Таури»+2,257S
14.Нико Хюлькенберг«Хаас»+2,285S
15.Эстебан Окон«Альпин»+2,347M
16.Ник де Врис«Альфа Таури»+2,644S
17.Пьер Гасли«Альпин»+2,697M
18.Логан Сарджент«Уильямс»+2,991M
19.Александер Албон«Уильямс»+3,260M
20.Карлос Сайнс«Феррари»+3,314M
Формула-1 2023. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
03 марта 2023, пятница. 14:30 МСК
Окончено
1
Серхио Перес
Red Bull
1:32.758
2
Фернандо Алонсо
Aston Martin
+0.438
3
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.617
Комментарии
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