Перес — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й

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На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась первая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10-м.

Отметим, что пилоты «Феррари» и «Мерседеса» во время заезда не использовали мягкие шины, а Сайнса развернуло и он испортил свой комплект шин.

Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка: