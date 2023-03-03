Перес — лучший на первой тренировке Гран-при Бахрейна, Алонсо — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Поделиться
На стационарном Международном автодроме Бахрейна завершилась первая тренировка стартового этапа Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Лучшее время по её итогам показал мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес. Второй результат продемонстрировал Фернандо Алонсо, представляющий «Астон Мартин». Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен.
Пилот «Феррари» Шарль Леклер был пятым, Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 10-м.
Отметим, что пилоты «Феррари» и «Мерседеса» во время заезда не использовали мягкие шины, а Сайнса развернуло и он испортил свой комплект шин.
Формула-1. Гран-при Бахрейна. Первая тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|Тип шин
|1.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|1.32,758
|S
|2.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,438
|S
|3.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0,617
|S
|4.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+1,407
|S
|5.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+1,499
|M
|6.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+1,540
|S
|7.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+1,644
|S
|8.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+1,817
|S
|9.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+1,931
|S
|10.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|+2,159
|M
|11.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+2,208
|M
|12.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+2,239
|S
|13.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+2,257
|S
|14.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+2,285
|S
|15.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+2,347
|M
|16.
|Ник де Врис
|«Альфа Таури»
|+2,644
|S
|17.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+2,697
|M
|18.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+2,991
|M
|19.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+3,260
|M
|20.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+3,314
|M
Комментарии
- 3 марта 2023
-
15:33
-
15:26
-
15:06
-
14:58
-
14:27
-
13:49
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:07
-
11:23
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:13
Партнерский контент