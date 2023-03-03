«Что думаете?» Джордж Расселл показал зелёный шлем, в котором выступит в 2023 году

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальной сети, показав подписчикам фотографии своего шлема, в котором он выступит в новом сезоне Формулы-1.

«Что думаете?» — подписал фото Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Напомним, Расселл присоединился к «Мерседесу» в прошлом сезоне Формулы-1. Ранее он выступал за «Уильямс». В дебютном сезоне выступления в немецкой команде он занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 275 очков. Его напарник, семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, был шестым (240 баллов). Чемпионом сезона-2022 стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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