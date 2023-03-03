«Что думаете?» Джордж Расселл показал зелёный шлем, в котором выступит в 2023 году

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальной сети, показав подписчикам фотографии своего шлема, в котором он выступит в новом сезоне Формулы-1.
«Что думаете?» — подписал фото Расселл.
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Фото: Из личного архива Джорджа Расселла
Напомним, Расселл присоединился к «Мерседесу» в прошлом сезоне Формулы-1. Ранее он выступал за «Уильямс». В дебютном сезоне выступления в немецкой команде он занял четвёртое место в общем зачёте пилотов, набрав 275 очков. Его напарник, семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон, был шестым (240 баллов). Чемпионом сезона-2022 стал голландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
- 3 марта 2023
-
17:31
-
17:00
-
16:16
-
15:33
-
15:26
-
15:06
-
14:58
-
14:27
-
13:49
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:07
-
11:23
-
11:00
-
10:43
-
10:00
-
01:02
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:41
-
00:27
-
00:15
-
00:08
-
00:01
- 2 марта 2023
-
23:56
-
23:49
-
22:59
-
22:50
-
21:38
-
21:35
-
21:00
-
20:44
-
19:42