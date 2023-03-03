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Бедрин стал 22-м в квалификации этапа Ф-3 в Бахрейне, у его напарника списали все круги

Бедрин стал 22-м в квалификации этапа Ф-3 в Бахрейне, у его напарника списали все круги
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Завершилась квалификация Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал итальянец Габриэле Мини. Второе результат продемонстрировал бразилец Габриэль Бортолето. Топ-3 замкнул Грегуар Соси.

Россиянин Никита Бедрин был 22-м. У напарника Бедрина, Тейлора Барнарда, по итогам квалификации сняли все круги из-за превышения лимитов трассы.

МестоПилотКомандаВремя
1.Габриэль Мини«Хайтек Пульс-Эйт»1.47,055
2.Габриэль Бортолето«Трайдент»1.47,112
3.Грегуар Соси«АРТ Гран-при»1.47,166
4.Оливер Гёте«Трайдент»1.47,190
5.Хью Бартер«Кампос Рейсинг»1.47,274
6.Кэйлен Фредерик«АРТ Гран-при»1.47,283
7.Леонардо Форнароли«Трайдент»1.47,290
8.Дино Беганович«Према Рейсинг»1.47,320
9.Пол Арон«Према Рейсинг»1.47,322
10.Зак О'Салливан«Према Рейсинг»1.47,344
11.Кайо Коллет«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.47,371
12.Пепе Марти«Кампос Рейсинг»1.47,391
13.Франко Колапинто«МП Моторспорт»1.47,398
14.Кристиан Мэнселл«Кампос Рейсинг»1.47,451
15.Себастьян Монтойя«Хайтек Пульс-Эйт»1.47,476
16.Джонни Эдгар«МП Моторспорт»1.47,535
17.Никола Цолов«АРТ Гран-при»1.47,593
18.Люк Браунинг«Хайтек Пульс-Эйт»1.47,694
19.Мари Бойя«МП Моторспорт»1.47,885
20.Рафаэль Вильягомес«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.47,950
21.Оливер Грей«Родин Карлин»1.48,200
22.Никита Бедрин«Йензер Моторспорт»1.48,203
23.Пётр Вишницки«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.48,515
24.София Флёрш«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.48,659
25.Идо Коэн«Родин Карлин»1.48,665
26.Хантер Йини«Родин Карлин»1.48,685
27.Томми Смит«Ван Амерсфорт Рейсинг»1.48,687
28.Алекс Гарсия«Йензер Моторспорт»1.49,184
29.Роберто Фария«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»1.49,465
30.Тейлор Барнард«Йензер Моторспорт»2.01,193
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