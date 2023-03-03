Бедрин стал 22-м в квалификации этапа Ф-3 в Бахрейне, у его напарника списали все круги
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Завершилась квалификация Формулы-3 Гран-при Бахрейна. Поул-позицию по её итогам завоевал итальянец Габриэле Мини. Второе результат продемонстрировал бразилец Габриэль Бортолето. Топ-3 замкнул Грегуар Соси.
Россиянин Никита Бедрин был 22-м. У напарника Бедрина, Тейлора Барнарда, по итогам квалификации сняли все круги из-за превышения лимитов трассы.
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Габриэль Мини
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.47,055
|2.
|Габриэль Бортолето
|«Трайдент»
|1.47,112
|3.
|Грегуар Соси
|«АРТ Гран-при»
|1.47,166
|4.
|Оливер Гёте
|«Трайдент»
|1.47,190
|5.
|Хью Бартер
|«Кампос Рейсинг»
|1.47,274
|6.
|Кэйлен Фредерик
|«АРТ Гран-при»
|1.47,283
|7.
|Леонардо Форнароли
|«Трайдент»
|1.47,290
|8.
|Дино Беганович
|«Према Рейсинг»
|1.47,320
|9.
|Пол Арон
|«Према Рейсинг»
|1.47,322
|10.
|Зак О'Салливан
|«Према Рейсинг»
|1.47,344
|11.
|Кайо Коллет
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.47,371
|12.
|Пепе Марти
|«Кампос Рейсинг»
|1.47,391
|13.
|Франко Колапинто
|«МП Моторспорт»
|1.47,398
|14.
|Кристиан Мэнселл
|«Кампос Рейсинг»
|1.47,451
|15.
|Себастьян Монтойя
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.47,476
|16.
|Джонни Эдгар
|«МП Моторспорт»
|1.47,535
|17.
|Никола Цолов
|«АРТ Гран-при»
|1.47,593
|18.
|Люк Браунинг
|«Хайтек Пульс-Эйт»
|1.47,694
|19.
|Мари Бойя
|«МП Моторспорт»
|1.47,885
|20.
|Рафаэль Вильягомес
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.47,950
|21.
|Оливер Грей
|«Родин Карлин»
|1.48,200
|22.
|Никита Бедрин
|«Йензер Моторспорт»
|1.48,203
|23.
|Пётр Вишницки
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.48,515
|24.
|София Флёрш
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.48,659
|25.
|Идо Коэн
|«Родин Карлин»
|1.48,665
|26.
|Хантер Йини
|«Родин Карлин»
|1.48,685
|27.
|Томми Смит
|«Ван Амерсфорт Рейсинг»
|1.48,687
|28.
|Алекс Гарсия
|«Йензер Моторспорт»
|1.49,184
|29.
|Роберто Фария
|«ПиЭйчЭм Рейсинг бай Хароуз»
|1.49,465
|30.
|Тейлор Барнард
|«Йензер Моторспорт»
|2.01,193
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